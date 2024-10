Notizie.com - Ralf Schumacher contro la ex, il figlio sta col papà: accuse gravissime

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continuano le tensioni in casa: stavolta è David a parlare del passato oscuro trae la mamma Cora Brinkmann. La famigliasi trova nuovamente sotto i riflettori, ma questa volta non per le prestazioni sportive o per traguardi raggiunti sulle piste da corsa. La disputa interna che vede coinvolti, suo fratello Michael, l’ex moglie Cora Brinkmann e il loroDavid ha assunto toni sempre più aspri. L’estate scorsa, la notizia del coming out diaveva già destato grande attenzione mediatica; una rivelazione che ha aggiunto ulteriori strati di complessità alla dinamica familiare, considerando il precedente matrimonio con Cora e la nascita del loroDavid, anch’egli pilota.e la moglie Cora in una foto d’annata – Foto Ansa – notizie.