Radio Goal – Inter, Juve e Milan non sono trattate come le altre. Non facile capire cosa stia succedendo tra gli arbitri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Satin, Del Genio, De Maggio, Casarin, Valentini, Castellacci, Caputi, Marelli e Bergamo hanno partecipato a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro Interventi riportati da TerzoTempoNapoli.Com: Bruno Satin, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un'Intervista a kisskissnapoli.it: In questi giorni si parla molto del rinnovo di Kvaratskhelia, credi che alla fine si concretizzerà? "È difficile dirlo, non conosco il calciatore e gli agenti e quindi è difficile dare un parere sulla vicenda. Posso dire che in questa situazione il club è in una buona posizione, ma è ovvio che con un calciatore così importante, bisogna risolvere questa situazione. Per avere il meglio del calciatore in campo e anche in allenamento è bene accontentarlo a livello contrattuale.

