PlayStation Store, ecco i giochi per PS5 e PS4 più venduti a Settembre 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sony Intetactive Entertainment ha rivelato i giochi più venduti su PlayStation Store nel corso del mese di Settembre 2024 su PS4 e PS5, rivelando ovviamente anche la posizione che ha raggiunto Astro Bot il mese scorso in USA ed Europa. Grazie al PlayStation Blog scopriamo quindi che in Europa il gioco più scaricato è stato senza troppe sorprese EA Sports FC 25, mentre NBA 2K25 è riuscito ad imporsi come il gioco più venduto negli Stati Uniti. Game-experience.it - PlayStation Store, ecco i giochi per PS5 e PS4 più venduti a Settembre 2024 Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sony Intetactive Entertainment ha rivelato ipiùsunel corso del mese disu PS4 e PS5, rivelando ovviamente anche la posizione che ha raggiunto Astro Bot il mese scorso in USA ed Europa. Grazie alBlog scopriamo quindi che in Europa il gioco più scaricato è stato senza troppe sorprese EA Sports FC 25, mentre NBA 2K25 è riuscito ad imporsi come il gioco più venduto negli Stati Uniti.

