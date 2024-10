Nubifragio in città. Oltre 70 millimetri di pioggia. Ponte Lambro sott’acqua e il calvario dei pendolari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Marianna Vazzana MILANO pioggia incessante, raffiche di vento e temperature in calo. L’autunno alza la voce: in 12 ore su Milano sono caduti più di 70 millimetri di pioggia. Salito il livello dei fiumi Seveso e Lambro – che ha allagato porzioni di parco e le strade di Ponte Lambro –. E a complicare una giornata sferzata dal maltempo si è aggiunto un guasto elettrico nelle stazioni ferroviarie di Garbagnate Milanese e Milano Bovisa che ha reso necessario sospendere la circolazione dei treni tra Saronno e Cadorna. Così, cancellazioni e ritardi a effetto domino ieri mattina hanno messo nei guai migliaia di pendolari. L’allerta moderata, arancione, per rischio idrogeologico e idrico, è proseguita fino a mezzanotte. La pioggia ha messo in ginocchio la città dalle 4 fino alle 17. Ilgiorno.it - Nubifragio in città. Oltre 70 millimetri di pioggia. Ponte Lambro sott’acqua e il calvario dei pendolari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Marianna Vazzana MILANOincessante, raffiche di vento e temperature in calo. L’autunno alza la voce: in 12 ore su Milano sono caduti più di 70di. Salito il livello dei fiumi Seveso e– che ha allagato porzioni di parco e le strade di–. E a complicare una giornata sferzata dal maltempo si è aggiunto un guasto elettrico nelle stazioni ferroviarie di Garbagnate Milanese e Milano Bovisa che ha reso necessario sospendere la circolazione dei treni tra Saronno e Cadorna. Così, cancellazioni e ritardi a effetto domino ieri mattina hanno messo nei guai migliaia di. L’allerta moderata, arancione, per rischio idrogeologico e idrico, è proseguita fino a mezzanotte. Laha messo in ginocchio ladalle 4 fino alle 17.

