Lanotiziagiornale.it - Non solo la Consulta, destre senza numeri anche in Vigilanza sulla presidenza della Rai

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Aventino a volte lo subisci e fai fuoco e fiamme (come è accaduto martedì alla maggioranza col voto), a volte lo attui e lo rivendichi. Come è accaduto ieri in sede di Commissione diRai, dove il centrodestra non si è fatto vedere, facendo mancare il numero legale nella votazione per la convalidanomina di Simona Agnes a presidente Rai. Aventinodestradomani inRai Un’asdovuta alla consapevolezza che la maggioranza non ha quei due voti necessari per promuovere la presidente tanto cara a Forza Italia. Per legge il presidente va infatti ratificato dallaentro 10 giorni dalla nomina, quindi entro domani. Così la presidente, l’M5s Barbara Floridia fisserà per domani un’altra votazione. Alla quale la maggioranza ha già fatto sapere che non si presenterà.