Moscato di Scanzo, vendemmia bagnata: “Ma i produttori sono abituati a settembre piovosi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scanzorosciate. Gli estimatori del Moscato di Scanzo lo sanno bene: i produttori di questo rinomato passito dal color rosso rubino effettuano la vendemmia più tardi rispetto alle altre aziende vinicole del territorio. Non si svolge a metà settembre come avviene in moltissimi altri vitigni ma solitamente si tiene tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. E date le caratteristiche di questa uva, la raccolta è manuale con selezione in pianta, costituendo il primo passo di un lungo percorso che permette di ottenere un prodotto unico. Nei vigneti l’organizzazione ha dovuto tenere conto delle abbondanti piogge cadute in questi giorni e, più in generale nelle ultime settimane, ma l’esperienza dei produttori ha permesso di gestire tutto al meglio. Bergamonews.it - Moscato di Scanzo, vendemmia bagnata: “Ma i produttori sono abituati a settembre piovosi” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)rosciate. Gli estimatori deldilo sanno bene: idi questo rinomato passito dal color rosso rubino effettuano lapiù tardi rispetto alle altre aziende vinicole del territorio. Non si svolge a metàcome avviene in moltissimi altri vitigni ma solitamente si tiene tra la fine die l’inizio di ottobre. E date le caratteristiche di questa uva, la raccolta è manuale con selezione in pianta, costituendo il primo passo di un lungo percorso che permette di ottenere un prodotto unico. Nei vigneti l’organizzazione ha dovuto tenere conto delle abbondanti piogge cadute in questi giorni e, più in generale nelle ultime settimane, ma l’esperienza deiha permesso di gestire tutto al meglio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settembre in Festa : ultimi appuntamenti per il Moscato di Scanzo - Ce n’è per tutti i gusti: potrete scegliere tra ville storiche immerse nell’arte, cantine di design circondate dalla natura, cantine storiche ricche di tradizione, terrazze panoramiche e aziende che coltivano piccoli frutti e miele, per vivere esperienze uniche. Prenotate la vostra visita per partecipare a degustazioni guidate, passeggiate tra i vigneti e incontri con i produttori locali. (Bergamonews.it)

Scopri i tesori del Settembre del Moscato di Scanzo : eventi da non perdere nei prossimi weekend - Un gusto a tavola In aggiunta alle esperienze in cantina, i ristoranti e agriturismi di Scanzorosciate proporranno menù speciali realizzati per mettere in risalto il Moscato di Scanzo. In questa occasione, si potrà scoprire il primo frantoio della provincia di Bergamo, il tutto accompagnato da una gustosa degustazione dell’Azienda Agricola Il Castelletto; – domenica 29 settembre: ‘Dove storia e ... (Bergamonews.it)

Il Settembre del Moscato di Scanzo - Si è conclusa domenica 8 settembre la Festa del Moscato di Scanzo. Ultimo appuntamento in programma per domenica 29 settembre con la passeggiata culturale ‘Dove storia e natura si incontrano: walking lungo il Montecchio’ alla scoperta del borgo di Rosciate con degustazione presso la cantina Magri Sereno. (Bergamonews.it)