Medvedev-Tsitsipas oggi in tv | orario canale diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Daniilse la vedràcontro Stefanosnel quarto turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Quattordicesimo confronto in carriera tra i due, ma solo il primo del, una stagione piena di alti e bassi per entrambi. I risultati migliori li ha ottenuti il russo (spicca la finale in Australia), ma l’unico titolo l’ha vinto il greco, a Monte-Carlo.è reduce da due vittorie non scontate contro Seyboth Wild (doppio 7-5) e Arnaldi (in rimonta), mentreha superato in due set prima Nishikori e poi Muller. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque il moscovita, avanti 9-4 nei testa a testa. In palio un posto nei quarti, verosimilmente contro Sinner.