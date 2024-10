L'uragano Milton visto dalla Stazione Spaziale Internazionale, previsto il suo arrivo in Florida con categoria 5 - VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'uragano Milton visto dalla Stazione Spaziale Internazionale. Spettacoli le immagini dallo spazio che mostrano l'uragano che molto probabilmente oggi si abbatterà sulla Florida. categoria 5 e venti fino a 265 km orari. Secondo il presidente americano Joe Biden potrebbe trattarsi del "peggior uragan Ilgiornaleditalia.it - L'uragano Milton visto dalla Stazione Spaziale Internazionale, previsto il suo arrivo in Florida con categoria 5 - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'. Spettacoli le immagini dallo spazio che mostrano l'che molto probabilmente oggi si abbatterà sulla5 e venti fino a 265 km orari. Secondo il presidente americano Joe Biden potrebbe trattarsi del "peggior uragan

Milton - l'uragano visto dallo spazio – Video - (Adnkronos) – L'uragano Milton, che si dirige verso la Florida, visto dallo spazio. Gli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) hanno realizzato un video che mostra l'uragano nel Golfo del Messico. Il video permette di osservare l'estensione di Milton, che nella serata americana di mercoledì 9 ottobre toccherà terra in Florida.