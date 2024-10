Lotta alla solitudine . Contributi dall’Arengo per i circoli degli anziani (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Comune di Ascoli, ancora una volta, tende una mano agli anziani che vivono in città. Questa volta, grazie all’impegno dell’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Massimiliano Brugni, sono stati previsti Contributi a favore dei circoli presenti sul territorio, i quali offrono alle persone più anziane numerose opportunità di aggregazione. Sono circa una ventina, tra l’altro, i circoli presenti ad Ascoli, che svolgono un servizio fondamentale e che avevano indubbiamente bisogno di un aiuto da parte dell’amministrazione. Di conseguenza, è stato pubblicato il bando che prevede l’erogazione di Contributi da un minimo di 300 euro a un massimo di duemila euro per ogni circolo che ne farà domanda e che risulta però iscritto al registro unico nazionale del terzo settore. Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla solitudine . Contributi dall’Arengo per i circoli degli anziani Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Comune di Ascoli, ancora una volta, tende una mano agliche vivono in città. Questa volta, grazie all’impegno dell’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Massimiliano Brugni, sono stati previstia favore deipresenti sul territorio, i quali offrono alle persone più anziane numerose opportunità di aggregazione. Sono circa una ventina, tra l’altro, ipresenti ad Ascoli, che svolgono un servizio fondamentale e che avevano indubbiamente bisogno di un aiuto da parte dell’amministrazione. Di conseguenza, è stato pubblicato il bando che prevede l’erogazione dida un minimo di 300 euro a un massimo di duemila euro per ogni circolo che ne farà domanda e che risulta però iscritto al registro unico nazionale del terzo settore.

