LIVE Sinner-Shelton 6-4, 4-5, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 risale da 0-40 a suon di ace (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si avvicina quel tie-break che si era sempre verificato almeno una volta nei quattro precedenti tra questi due giocatori. 4-5 Battuta esterna vincente. 40-30 Servizio e diritto di Shelton. 30-30 Sinner arriva bene sulla palla corta e trova uno splendido diritto incrociato. 30-15 Shelton fa correre Sinner e chiude con la volée di diritto. 15-15 Shelton gioca una seconda potentissima, in rete la risposta di diritto dell’italiano. 0-15 Palla corta di Shelton, recupero di Sinner e in rete la volée dell’americano. 4-4 Prima vincente al centro. Uno show da n.1 del mondo. Come si è salvato da 0-40 A-40 Assurdo Sinner, terzo ace consecutivo. Traiettoria esterna. 40-40 Altro ace al centro di Sinner. 30-40 Ace al centro dell’italiano a 209 km/h. 15-40 Sinner si limita a palleggiare, in rete il diritto del n.16. Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 6-4, 4-5, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il n.1 risale da 0-40 a suon di ace Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi avvicina quel tie-break che si era sempre verificato almeno una volta nei quattro precedenti tra questi due giocatori. 4-5 Battuta esterna vincente. 40-30 Servizio e diritto di. 30-30arriva bene sulla palla corta e trova uno splendido diritto incrociato. 30-15fa correree chiude con la volée di diritto. 15-15gioca una seconda potentissima, in rete la risposta di diritto dell’italiano. 0-15 Palla corta di, recupero die in rete la volée dell’americano. 4-4 Prima vincente al centro. Uno show da n.1 del mondo. Come si è salvato da 0-40 A-40 Assurdo, terzo ace consecutivo. Traiettoria esterna. 40-40 Altro ace al centro di. 30-40 Ace al centro dell’italiano a 209 km/h. 15-40si limita a palleggiare, in rete il diritto del n.16.

