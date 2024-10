Lanterns: il ruolo da protagonista affidato ad Aaron Pierre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’attore Aaron Pierre sarà l’interprete principale in Lanterns, la serie tv ispirata ai fumetti DC Comics. Dopo un lungo processo di casting, il giovane interprete di “Rebel Ridge” ha ottenuto il ruolo principale di John Stewart, uno dei primi supereroi di colore della schiera DC Comics. Nella serie tv in arrivo su HBO, Pierre affiancherà Kyle Chandler in quella che viene considerata come una sorta di True Detective in stile fumettistico. A confermare la scelta di Aaron Pierre è stato il the Hollywood Reporter poco fa. Il casting legato alla “lanterna verde” John Stewart è andato avanti per molti mesi, con Aaron Pierre “in lotta” con altri giovani stelle del calibro di Stephan James (The Lession Piano) e Damson Idris (Snowfall). Universalmovies.it - Lanterns: il ruolo da protagonista affidato ad Aaron Pierre Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’attoresarà l’interprete principale in, la serie tv ispirata ai fumetti DC Comics. Dopo un lungo processo di casting, il giovane interprete di “Rebel Ridge” ha ottenuto ilprincipale di John Stewart, uno dei primi supereroi di colore della schiera DC Comics. Nella serie tv in arrivo su HBO,affiancherà Kyle Chandler in quella che viene considerata come una sorta di True Detective in stile fumettistico. A confermare la scelta diè stato il the Hollywood Reporter poco fa. Il casting legato alla “lanterna verde” John Stewart è andato avanti per molti mesi, con“in lotta” con altri giovani stelle del calibro di Stephan James (The Lession Piano) e Damson Idris (Snowfall).

