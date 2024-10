La nomina di Simona Agnes come presidente Rai si trasforma in un pantano per la destra: non ha i voti e non si presenta in Vigilanza (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La ratifica della nuova presidente della Rai Simona Agnes è arenata in Parlamento. Il centrodestra infatti non riesce a uscire dal pantano in cui si è infilato e oggi ha deciso di non presentarsi alla seduta della commissione di Vigilanza e ha fatto mancare il numero legale. Un vicolo cieco dal quale la maggioranza non è riuscita a uscire perché per il via libera finale ad Agnes servono i due terzi dei voti della commissione e il centrodestra non ce l’ha: gliene mancano due. Le opposizioni – sia pure tra alti e bassi nei rapporti interni – sono rimaste compatte nel no ad Agnes. La strategia della coalizione di governo di rompere il fronte delle minoranze ed attirare parte dei loro voti (in particolare le trattative sarebbero con Italia Viva e M5s per la direzione del Tg3) al momento non dà risultati. Ilfattoquotidiano.it - La nomina di Simona Agnes come presidente Rai si trasforma in un pantano per la destra: non ha i voti e non si presenta in Vigilanza Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La ratifica della nuovadella Raiè arenata in Parlamento. Il centroinfatti non riesce a uscire dalin cui si è infilato e oggi ha deciso di nonrsi alla seduta della commissione die ha fatto mancare il numero legale. Un vicolo cieco dal quale la maggioranza non è riuscita a uscire perché per il via libera finale adservono i due terzi deidella commissione e il centronon ce l’ha: gliene mancano due. Le opposizioni – sia pure tra alti e bassi nei rapporti interni – sono rimaste compatte nel no ad. La strategia della coalizione di governo di rompere il fronte delle minoranze ed attirare parte dei loro(in particolare le trattative sarebbero con Italia Viva e M5s per la direzione del Tg3) al momento non dà risultati.

