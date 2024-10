Ilnapolista.it - Kvaratskhelia: «Conte è uno dei migliori al mondo, sogno di vincere la Champions»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Fifa, in occasione della sosta per le nazionali, ha intervistato, attaccante del Napoli. Il georgiano ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo essere diventato padre e dei suoi sogni più grandi da calciatore.: «Con la nascita di mio figlio avverto una motivazione in più» Quanto è stato emozionante diventare padre? «La mia vita è cambiata radicalmente. Ho subito sentito la grande responsabilità di diventare padre. La nascita di mio figlio mi ha portato una gioia immensa e ora vedo le cose in modo diverso. Ogni giorno mi sveglio felice e auguro a tutti di provare una felicità così grande nella propria vita». La paternità ti ha cambiato anche come calciatore? «All’improvviso avverti una motivazione in più. Inizi a lavorare ancora più duramente, perché sai che tutto ciò che fai è per tuo figlio.