Jennifer Lopez rompe il silenzio sul divorzio sui flop e le cattiverie

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ultimo anno non è stato facile per, che come la nostra Chiara Ferragni ha dovuto affrontare delle crisi su diversi fronti, da quello professionale e di immagine ai drammi della vita privata. Ildell’ultimo disco, la stroncatura del docu film This Is Me Now: Una Storia d’Amore, le feroci critiche sui social, le dicerie sul suo caratteraccio e ildal suo amore, Ben Affleck. Dopo mesi diha deciso di raccontarsi in un’intervista concessa a Interview Magazine. The way so many people have tried to break her but she refuses to be broken. Ohthe resilient icon that you are. pic.twitter.com/GVq3dfeav4 — Deee (@hharleesantos) October 9, 2024su amore, carriera e critiche. “Con This Is Me Now e l’intero progetto, mi sono sentita bene e mi sono detta ‘wow, sono arrivata qui’. Sto bene.