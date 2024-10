ITALIA – Si apre voragine all’improvviso: camion inghiottito dall’asfalto, terribile (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Caltagirone sono intervenuti a Largo Cappuccini, a Vizzini, dove un mezzo pesante è in parte sprofondato in una voragine apertasi sulla strada. La cavità sembra essere profonda circa dieci metri, e il veicolo si trova in una situazione precaria, con le ruote motrici parzialmente sotto il livello del suolo.Leggi anche: Eleonor Toci strangolata dal marito, il testimone: “Lui soffriva di depressione” Attualmente, i pompieri sono al lavoro per mettere in sicurezza sia l’area che il veicolo. È stato necessario far arrivare un’autogru dalla sede centrale. L’autista del mezzo è rimasto illeso, e sul posto è presente anche la polizia municipale. L'articolo ITALIA – Si apre voragine all’improvviso: camion inghiottito dall’asfalto, terribile proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - ITALIA – Si apre voragine all’improvviso: camion inghiottito dall’asfalto, terribile Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Caltagirone sono intervenuti a Largo Cappuccini, a Vizzini, dove un mezzo pesante è in parte sprofondato in unaapertasi sulla strada. La cavità sembra essere profonda circa dieci metri, e il veicolo si trova in una situazione precaria, con le ruote motrici parzialmente sotto il livello del suolo.Leggi anche: Eleonor Toci strangolata dal marito, il testimone: “Lui soffriva di depressione” Attualmente, i pompieri sono al lavoro per mettere in sicurezza sia l’area che il veicolo. È stato necessario far arrivare un’autogru dalla sede centrale. L’autista del mezzo è rimasto illeso, e sul posto è presente anche la polizia municipale. L'articolo– Siproviene da The Social Post.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Choc in Italia - autobus sprofonda in una voragine - L’incidente si è verificato intorno alle 16:30, quando la ruota anteriore sinistra del mezzo pubblico è stata risucchiata in una voragine che si era aperta improvvisamente. . (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Terribile tragedia: si schianta in scooter contro motocarro, 15enne muore Leggi anche: Resinovich, svolta nel caso: c’è la data di morte, cosa hanno scoperto Choc in ... (Tvzap.it)

Maltempo Italia - enormi danni nella notte : si apre voragine nella strada - . Le previsioni di Giuliacci Maltempo Italia, si apre voragine nella strada a Pozzuoli Maltempo Italia, si apre voragine nella strada a Pozzuoli – Il temporale, accompagnato da tuoni e fulmini, che si è abbattuto su Napoli e provincia la scorsa notte è stato particolarmente violento. I tecnici comunali stanno lavorando da ieri sulla voragine che si è aperta e la stanno sistemando”, ha ... (Tvzap.it)

Voragine in viale Italia - a Spezia collassa la circolazione - La Spezia, 6 settembre 202 4- Caos nella giornata di oggi, 6 settembre, in viale Italia con la viabilità impazzita fin dalle prime ore dell’alba e una città per lungo tempo preda del traffico, almeno 150 famiglie rimaste senza acqua. . La strada è rimasta chiusa per lunghe ore a causa di una voragine generata dalle copiose perdite d’acqua da una condotta idrica. (Lanazione.it)