Israele scopre che Hamas non è morto, e forse neanche Sinwar (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quando Israele e l’intero Occidente davano ormai per morta la capacità militare di Hamas, ecco la sorpresa. Il movimento fondamentalista sembra aver ripreso vigore dopo l’anniversario del 7 ottobre in cui attaccò pesantemente lo Stato ebraico. Tanto fumo, certo, ma un po’ di arrosto c’è. Il leader del partito-milizia di Gaza, Yahya Sinwar, ha ordinato ai leader del gruppo di riprendere gli attacchi suicidi in Israele, poco dopo aver sostituito Ismail Haniyeh alla guida del politburo islamista. E pensare che dovrebbe essere morto anche lui, stando alle dichiarazioni del governo Netanyahu. Quifinanza.it - Israele scopre che Hamas non è morto, e forse neanche Sinwar Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quandoe l’intero Occidente davano ormai per morta la capacità militare di, ecco la sorpresa. Il movimento fondamentalista sembra aver ripreso vigore dopo l’anniversario del 7 ottobre in cui attaccò pesantemente lo Stato ebraico. Tanto fumo, certo, ma un po’ di arrosto c’è. Il leader del partito-milizia di Gaza, Yahya, ha ordinato ai leader del gruppo di riprendere gli attacchi suicidi in, poco dopo aver sostituito Ismail Haniyeh alla guida del politburo islamista. E pensare che dovrebbe essereanche lui, stando alle dichiarazioni del governo Netanyahu.

