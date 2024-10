Inter Chat, il nuovo calendario. Domani Italia-Belgio | Inter Chat LIVE (Di mercoledì 9 ottobre 2024) nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Da poco è uscito il calendario di Serie A delle giornate che vanno dalla quattordicesima alla diciottesima che si disputerà nell’ultimo weekend del 2024. Domani ci sarà anche Italia-Belgio, terza giornata della UEFA Nations League per gli azzurri. Ne parleranno in LIVE dalle 18.30 Romina Sorbelli con le redattrici Alessia Gentile ed Elisa Luceri. Inter-news.it - Inter Chat, il nuovo calendario. Domani Italia-Belgio | Inter Chat LIVE Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Da poco è uscito ildi Serie A delle giornate che vanno dalla quattordicesima alla diciottesima che si disputerà nell’ultimo weekend del 2024.ci sarà anche, terza giornata della UEFA Nations League per gli azzurri. Ne parleranno indalle 18.30 Romina Sorbelli con le redattrici Alessia Gentile ed Elisa Luceri.

