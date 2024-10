Incontro tra la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza sul liceo “G. B. Vico”. Melucci: “È il bene dei cittadini la nostra priorità” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn proficuo Incontro è avvenuto lunedì scorso nella sede del Comune di Laterza. Alla presenza del Sindaco Francesco Frigiola e del Capo di Gabinetto della Provincia, Luca Steffensen, i tecnici dei due Enti hanno fatto il punto della situazione in merito all’istituto scolastico “G. B. Vico”. Il dirigente dell’Edilizia Scolastica della Provincia, l’architetto Pantaleo De Finis, ha chiarito che la documentazione già inviata dalla Provincia, di pari passo con l’indizione della conferenza dei servizi necessaria per l’avvio dei lavori, attende l’autorizzazione urbanistica e paesaggistica da parte del Comune di Laterza che, nella circostanza, ha assicurato la massima celerità nell’espletamento delle pratiche per la creazione di nuove aule. Tarantinitime.it - Incontro tra la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza sul liceo “G. B. Vico”. Melucci: “È il bene dei cittadini la nostra priorità” Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn proficuoè avvenuto lunedì scorso nella sede deldi. Alla presenza del Sindaco Francesco Frigiola e del Capo di Gabinetto della, Luca Steffensen, i tecnici dei due Enti hanno fatto il punto della situazione in merito all’istituto scolastico “G. B.”. Il dirigente dell’Edilizia Scolastica della, l’architetto Pantaleo De Finis, ha chiarito che la documentazione già inviata dalla, di pari passo con l’indizione della conferenza dei servizi necessaria per l’avvio dei lavori, attende l’autorizzazione urbanistica e paesaggistica da parte deldiche, nella circostanza, ha assicurato la massima celerità nell’espletamento delle pratiche per la creazione di nuove aule.

