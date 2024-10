Gamberorosso.it - Il vino di confine che ha portato all'Isola del Giglio un premio speciale. La storia dei fratelli Rossi

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fontuccia è un “modus vivendi”, tutto ilha un fascino particolare. Basta saperlo ascoltare. Così hanno fatto i, Giovanni e Simone che si erano allontanati dall’, che da ragazzini offre divertimento solo in estate, per poi tornarci, per scelta, da adulti. Laureato in Economia e commercio, Simone a un certo punto, ha deciso di tornare a Itaca, come un moderno Ulisse a fare, nella sua. Caperrosso 2023, Tre Bicchieri Gambero Rosso Crederci davvero, crederci fino a raggiungere per la prima volta i Tre Bicchieri, con il cru Caperrosso, che nasce da una vigna degli anni Quaranta, la più a sud dell’. Rappresenta unperché l’finisce subito dopo.