Il nuovo protocollo nucleare

Su alcuni gruppi social sta circolando quest'immagine che ci avete segnalato sia via facebook che tramite whatsapp (dove ricordiamo potete trovarci al 3517345645). Nell'immagine si vede Putin insieme a militari russi e la scritta: È stato cambiato il protocollo: si passa direttamente al nucleare. I primi paesi Nato ad essere colpiti saranno Polonia, Germania, Francia e Italia. Si tratta di una delle tante informazioni false che vengono diffuse da mesi tramite canali gestiti da complottisti e troll russi, ne vediamo tante, ma solitamente diffondono solo disinformazione varia, inutile da trattare. Nel caso specifico però si fa leva su uno dei motori più potenti: la paura. E quindi vale la pena parlarne qui su BUTAC.

