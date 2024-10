Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 31: Sull’attenti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Sull’attenti”, trentunesimo episodio della seconda Stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi. Il dottor Alì – trama episodio 2/31 L’arrivo di Muhsin come nuovo primario sconvolge gli equilibri dell’ospedale. La sua determinazione a imporre un nuovo ordine crea tensione e incertezza tra i colleghi. Il futuro di Doruk: L’incertezza aleggia sul futuro di Doruk all’interno dell’ospedale, lasciando i fan con l’ansia di scoprire cosa accadrà al suo personaggio. Nazl? al pronto soccorso: Nazl?, separata da Ali e assegnata al pronto soccorso, esprime il suo disagio per questa nuova situazione. La sua infelicità sottolinea il legame profondo che unisce lei e Ali. Ascoltitv.it - Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 31: Sull’attenti Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre 2024 è andata in onda ladal titolo “”, trentunesimo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/31 L’arrivo di Muhsin come nuovo primario sconvolge gli equilibri dell’ospedale. La sua determinazione a imporre un nuovo ordine crea tensione e incertezza tra i colleghi. Il futuro di Doruk: L’incertezza aleggia sul futuro di Doruk all’interno dell’ospedale, lasciando i fan con l’ansia di scoprire cosa accadrà al suo personaggio. Nazl? al pronto soccorso: Nazl?, separata da Ali e assegnata al pronto soccorso, esprime il suo disagio per questa nuova situazione. La sua infelicità sottolinea il legame profondo che unisce lei e Ali.

Il dottor Alì : trama e streaming Stagione 2 puntata 30 : Dalla mia parte - Questo incontro riapre vecchie ferite e lo costringe a fare i conti con un passato che non riesce a dimenticare. 31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Il suo rifiuto di sottomettersi a Muhsin lo isola, trovando sostegno solo in Nazl? e Ferman. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi. (Ascoltitv.it)

Il dottor Alì : trama e streaming Stagione 2 puntata 29 : Chi sarà il vincitore? - Quest’ultimo, sentendosi minacciato dalla nuova presenza, si trova in una corsa contro il tempo per risolvere un caso complesso prima che Muhsin possa dimostrare il suo valore. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi. Nel frattempo, Vuslat ha già trovato un sostituto, il brillante chirurgo Muhsin, che sembra eguagliare l’eccellenza di Ali. (Ascoltitv.it)

Il dottor Alì : trama e streaming Stagione 2 puntata 28 : La mano - Un’opportunità inaspettata: Nel frattempo, la scomparsa di Demir e la permanenza di Tanju come unico esperto aprono nuove prospettive per uno degli assistenti. Sabato 21 settembre 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Dove sei?”, ventottesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n. (Ascoltitv.it)