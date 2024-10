Grillo-Onorato, l’inchiesta per traffico di influenze illecite è stata archiviata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È stata archiviata a Milano l’inchiesta in cui Beppe Grillo, fondatore del M5s, e Vincenzo Onorato, patron del gruppo Moby, erano accusati di traffico di influenze illecite. A chiedere l’archiviazione è stata la procura, che inizialmente aveva ipotizzato una presunta “mediazione illecita” da parte del comico in quanto, tra il 2018 e il 2019, avrebbe inoltrato a parlamentari pentastellati le richieste di aiuto avanzate dall’armatore, amico di lunga data, quando la sua compagnia era in crisi finanziaria. In cambio, avrebbe incassato 240 mila euro da Onorato in contratti per fare pubblicità a Moby sul suo blog. Ora le accuse sono cadute. Lettera43.it - Grillo-Onorato, l’inchiesta per traffico di influenze illecite è stata archiviata Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Èa Milanoin cui Beppe, fondatore del M5s, e Vincenzo, patron del gruppo Moby, erano accusati didi. A chiedere l’archiviazione èla procura, che inizialmente aveva ipotizzato una presunta “mediazione illecita” da parte del comico in quanto, tra il 2018 e il 2019, avrebbe inoltrato a parlamentari pentastellati le richieste di aiuto avanzate dall’armatore, amico di lunga data, quando la sua compagnia era in crisi finanziaria. In cambio, avrebbe incassato 240 mila euro dain contratti per fare pubblicità a Moby sul suo blog. Ora le accuse sono cadute.

