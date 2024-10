361magazine.com - Grande Fratello, Iago irrompe sull’atteggiamento di Javier: parole di conforto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Garcia incoraggia e supporta emotivamente. Il pallavolista è rimasto deluso dal comportamento di ShailaGarcia ha notato in questi ultimi giorni chesi è totalmente isolato e sta affrontando un periodo delicato. Il pallavolista infatti nel corso della puntata andata in onda lunedì ha scoperto delle dichiarazioni rilasciate da Shaila che l’hanno colpito particolarmente. L’attore in primis, ha apprezzato l’atteggiamento disu come sta affrontando la situazione in Casa.