Lanazione.it - Firenze, la "Musica diffusa" suona nella Casa della Carità per sostenere i più fragili

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Le note di Astor Piazzolla hanno animato domenica sera ladi via CorelliFondazione Solidarietà Caritas di, per il concerto degli Ottoni e Percussioni dell'ORT. L'evento rientra nel programma di, rassegna dell'OrchestraToscana (inserita nel cartellone “Autunno fiorentino” 2024 del Comune di) che unisce cultura e solidarietà, portando lain luoghi insoliticittà, perrealtà del territorio che portano un aiuto concreto a chi ha bisogno come Fondazione Solidarietà Caritas. Partner dell’iniziativa sono anche Fondazione Montedomini, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e Certosa died il Cesvot. Il pubblico può assistere ai concerti gratuitamente e partecipare al progetto attraverso donazioni libere per supportare Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle mense.