Lanazione.it - Firenze, a Riccardo Azzurri il premio Pontevecchio alla carriera. E lui sogna Sanremo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 –il 12 ottobre sarà premiato al teatro di Cestello. Riceverà il. La nona edizione del prestigioso riconoscimento incorona l’impegno nella musica del cantautore fiorentino. “È un grande onore per me – sottolinea- poiché è unmolto ambito e ne sono molto orgoglioso. Incrocio le dita perché il mio discografico Antonio Salvati mi ha presentato al Festival diorganizzato da Carlo Conti. Ho una canzone nella quale credo molto. Speriamo che venga accolta”. Appuntamento alle ore 15 a ingresso libero. Non mancheranno le letture a cura di Massimo Blaco e musica di Lorenzo Maria Scultetus. Sarà premiato anche il giornalista Virgilio Violo. Presidente della giuria è Annamaria Pecoraro e la presidente delè Marzia Carocci.Maurizio Costanzo