Tvzap.it - Fiocco rosa per Barbara D’Urso: la splendida notizia in famiglia

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)per: lainin casa: nella giornata di oggi, martedì 8 ottobre 2024, la famosa conduttrice è ufficialmente diventata nonna per la seconda volta. A dare la bellissimaè stata Carmelita che, attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram, ha ha voluto rendere i fan partecipi dell’evento.aveva fatto sapere già a “Ballando con le stelle”, lo scorso sabato, che la nuora era incinta e che avrebbe potuto partorire da un momento all’altro. ( dopo le foto)diventa nonna per la seconda volta. Al momento non è stato reso noto l’orario esatto della nascita della bambina che la nuora della conduttrice, Giulia, ha dato alla luce nella giornata di ieri.