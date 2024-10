Fiera di Bassano del Grappa: sequestrati oltre 1500 prodotti irregolari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vicenza, 9 ottobre 2024 – I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno sottoposto a controllo diverse società proprietarie di stand e bancarelle presenti all’evento ‘Fiera Franca’ di Bassano del Grappa (Vi): l’ennesima operazione che mette in luce la vendita al consumatore di prodotti irregolari. Le attività di vigilanza hanno infatti portato al sequestro di oltre 1500 prodotti di varia tipologia, venduti ai clienti senza i minimi requisiti di sicurezza previsti, nonché all’individuazione di un lavoratore ‘in nero’. Sanzioni e prodotti di ogni genere sequestrati Nello specifico, le attività ispettive hanno portato al sequestro di 108 accessori per telefonia e apparecchiature elettroniche, 284 accessori per scarpe di cui 200 solette in gel, 595 accessori di pelletteria di cui 546 portafogli e 49 zaini. Ilrestodelcarlino.it - Fiera di Bassano del Grappa: sequestrati oltre 1500 prodotti irregolari Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vicenza, 9 ottobre 2024 – I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno sottoposto a controllo diverse società proprietarie di stand e bancarelle presenti all’evento ‘Franca’ didel(Vi): l’ennesima operazione che mette in luce la vendita al consumatore di. Le attività di vigilanza hanno infatti portato al sequestro didi varia tipologia, venduti ai clienti senza i minimi requisiti di sicurezza previsti, nonché all’individuazione di un lavoratore ‘in nero’. Sanzioni edi ogni genereNello specifico, le attività ispettive hanno portato al sequestro di 108 accessori per telefonia e apparecchiature elettroniche, 284 accessori per scarpe di cui 200 solette in gel, 595 accessori di pelletteria di cui 546 portafogli e 49 zaini.

