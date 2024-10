Femminicidio shock, i bimbi mostrano in videochiamata il cadavere della mamma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stai i nipotini a mostrarle in videochiamata il cadavere della loro madre sul letto, dicendole: ‘Papà ha ucciso mamma’. E’ quanto avrebbe raccontato la cognata di Eleonor – la donna strangolata a San Felice a Cancello – ai carabinieri. La donna avrebbe detto che a casa sua sarebbe arrivato il marito della donna, il 30enne Lulzim Toci, chiedendole di accompagnarlo in ospedale. Lei però si sarebbe insospettiva e così avrebbe videochiamato i bambini, che gli hanno mostrato il corpo della madre. A quel punto la donna ha subito chiamato i Carabinieri, denunciando il Femminicidio. L'articolo Femminicidio shock, i bimbi mostrano in videochiamata il cadavere della mamma proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Femminicidio shock, i bimbi mostrano in videochiamata il cadavere della mamma Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stai i nipotini a mostrarle inilloro madre sul letto, dicendole: ‘Papà ha ucciso’. E’ quanto avrebbe raccontato la cognata di Eleonor – la donna strangolata a San Felice a Cancello – ai carabinieri. La donna avrebbe detto che a casa sua sarebbe arrivato il maritodonna, il 30enne Lulzim Toci, chiedendole di accompagnarlo in ospedale. Lei però si sarebbe insospettiva e così avrebbe videochiamato i bambini, che gli hanno mostrato il corpomadre. A quel punto la donna ha subito chiamato i Carabinieri, denunciando il. L'articolo, iinilproviene da Anteprima24.it.

