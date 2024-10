E’ scontro per Emily in Paris! Il sindaco di Roma risponde a Macron (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Se in scena abbiamo lasciato Emily in Paris divisa tra il suo storico amore parigino Gabriel e il nuovo spasimante italiano Marcello, nella realtà sono altri due uomini e contendersela: il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Con quest’ultimo che ha risposto via social allo sfogo patriottico del primo. Facciamo un passo indietro: Macron in un’intervista a Variety ha dichiarato di essere pronto a lottare per riportare Emily a Parigi, non contento all’idea che la trasferta Romana della protagonista nella seconda parte della quarta stagione possa trasformarsi in un definitivo cambio di residenza. E lo ha fatto dicendo che la serie a Roma “non avrebbe senso“. Davidemaggio.it - E’ scontro per Emily in Paris! Il sindaco di Roma risponde a Macron Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Se in scena abbiamo lasciatoindivisa tra il suo storico amore parigino Gabriel e il nuovo spasimante italiano Marcello, nella realtà sono altri due uomini e contendersela: il Presidente della Repubblica francese Emmanuele ildiRoberto Gualtieri. Con quest’ultimo che ha risposto via social allo sfogo patriottico del primo. Facciamo un passo indietro:in un’intervista a Variety ha dichiarato di essere pronto a lottare per riportarea Parigi, non contento all’idea che la trasfertana della protagonista nella seconda parte della quarta stagione possa trasformarsi in un definitivo cambio di residenza. E lo ha fatto dicendo che la serie a“non avrebbe senso“.

