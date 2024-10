Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2024: orari, programma, streaming (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Proseguono le classiche in Italia che ci porteranno fino al piatto forte del Giro di Lombardia di sabato prossimo. Dopo la cancellazione della Tre Valli Varesine di ieri, domani sarà la volta del Gran Piemonte che giunge alla 108a edizione. Ci sarà una startlist di ottimo livello nella corsa che prevede 182 km da Valdengo a Borgomanero con un dislivello complessivo di 1638 metri. Difficoltà altimetriche che arriveranno specialmente nella seconda parte, quella in cui si decideranno le sorti di questa classica: il Passo della Colma (8.6 km al 5.5%), la Cremosina (4.9 km al 2.9%) e infine la Traversagna (3.1 km al 4%). In diversi possono giocarsi la vittoria, a partire da Marc Hirschi che è in condizione straordinaria, ha vinto domenica la Coppa Agostoni e in Italia ha fatto man bassa di corse tra Memorial Pantani, Coppa Sabatini e GP Industria&Artigianato. Oasport.it - Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2024: orari, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Proseguono le classiche in Italia che ci porteranno fino al piatto forte del Giro di Lombardia di sabato prossimo. Dopo la cancellazione della Tre Valli Varesine di ieri, domani sarà la volta delche giunge alla 108a edizione. Ci sarà una startlist di ottimo livello nella corsa che prevede 182 km da Valdengo a Borgomanero con un dislivello complessivo di 1638 metri. Difficoltà altimetriche che arriveranno specialmente nella seconda parte, quella in cui si decideranno le sorti di questa classica: il Passo della Colma (8.6 km al 5.5%), la Cremosina (4.9 km al 2.9%) e infine la Traversagna (3.1 km al 4%). In diversi possono giocarsi la vittoria, a partire da Marc Hirschi che è in condizione straordinaria, ha vinto domenica la Coppa Agostoni e in Italia ha fatto man bassa di corse tra Memorial Pantani, Coppa Sabatini e GP Industria&Artigianato.

