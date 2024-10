Ilrestodelcarlino.it - Diverbio o discriminazione. Parola all’avvocato Grassani

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La questione Curto è davvero brutta, per il giocatore che rischia di vedersi macchiata la carriera, per il Cesena che dovrà farne a meno per almeno cinque turni. Il Cavalluccio ricorrerà, ma potrebbe anche chiamare in causa il Como, proprietaria del giocatore, per non aver detto nulla al momento della cessione in prestito del difensore. Ne abbiamo parlato con un esperto di diritto sportivo, l’avvocato Mattia. Avvocato, cosa prevede il regolamento della Fifa quanto allarazziale? "L’art. 15 del Codice Disciplinare Fifa prevede che chiunque offenda la dignità o l’integrità di un paese, una persona o un gruppo di persone mediante gesti o parole discriminatori è punito con la sanzione minima della squalifica per dieci gare. Si tratta di una previsione di analogo tenore a quella prevista dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.