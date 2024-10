De Polis, l'Ia migliora le assicurazioni, attenzione ai rischi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Effetti positivi in termine di efficienza, nuove opportunità ma anche rischi legati all'etica, alla possibile discriminazione di gruppi di persone e nella protezione dei consumatori. Di "elevato impatto" dell'intelligenza artificiale sul comparto assicurativo ha parlato il segretario generale dell'Ivass Stefano De Polis nel suo intervento a Convegno organizzato dalla sede di Milano di Banca d'Italia e dall'Anspc secondo cui l'istituto di vigilanza "sta lavorando con Eiopa per: specificare i requisiti e obblighi previsti nell'Ia Act per il settore assicurativo e applicabili anche ai sistemi non ad elevato rischio". "Le applicazioni di Ia - si legge nel testo del discorso - promettono di migliorare l'efficienza operativa, ottenere una personalizzazione sempre più mirata dei servizi, creare nuove opportunità di business. Quotidiano.net - De Polis, l'Ia migliora le assicurazioni, attenzione ai rischi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Effetti positivi in termine di efficienza, nuove opportunità ma anchelegati all'etica, alla possibile discriminazione di gruppi di persone e nella protezione dei consumatori. Di "elevato impatto" dell'intelligenza artificiale sul comparto assicurativo ha parlato il segretario generale dell'Ivass Stefano Denel suo intervento a Convegno organizzato dalla sede di Milano di Banca d'Italia e dall'Anspc secondo cui l'istituto di vigilanza "sta lavorando con Eiopa per: specificare i requisiti e obblighi previsti nell'Ia Act per il settore assicurativo e applicabili anche ai sistemi non ad elevatoo". "Le applicazioni di Ia - si legge nel testo del discorso - promettono dire l'efficienza operativa, ottenere una personalizzazione sempre più mirata dei servizi, creare nuove opportunità di business.

