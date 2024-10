Terzotemponapoli.com - De Giovanni: “Inizio di stagione perfetto per il Napoli”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Maurizio De, scrittore, è intervenuto alla trasmissione radiofonicaMagazine Live. Di seguito le sue parole in onda a Radio Punto Zero. De: “Bilanciodopo sette giornate” Così lo scrittore: “Bilancio dopo sette gare di campionato del? Sarebbe ingeneroso non definirlo. Anche le brutte prove con Verona e Modena sono state importanti, hanno spinto la società a chiudere diverse operazioni di mercato, quindi è andata bene. Ora è molto presto, siamo ad ottobre, ma sicuramente la posizione delè invidiabile. Conte fa bene a spegnere gli ardori e a scaricare la pressione sulle altre big, anche perchè l’obiettivo delnon era lo scudetto ad. Detto questo, però, ilavrà il dovere di dire la sua fino alla fine perchè è una squadra molto forte, nonostante qualche mancanza in difesa e sugli esterni.