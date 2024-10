Ddl lavoro, via libera della Camera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 19.34 Via libera della Camera al Ddl lavoro con 158voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato per il via libera definitivo. Il Ddl, 33 articoli, introduce alcune novità in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro; in particolare in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente. Sarà possibile svolgere le conciliazioni delle controversie di lavoro anche in modalità telematica, tramite collegamenti audiovisivi. Saranno ridotti oneri e vincoli per il lavoro stagionale. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 19.34 Viaal Ddlcon 158voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato per il viadefinitivo. Il Ddl, 33 articoli, introduce alcune novità in materia die di sicurezza sul; in particolare in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente. Sarà possibile svolgere le conciliazioni delle controversie dianche in modalità telematica, tramite collegamenti audiovisivi. Saranno ridotti oneri e vincoli per ilstagionale.

