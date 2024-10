Anteprima24.it - Ct San Giorgio del Sannio: Chiara Lanzillo convocata al raduno nazionale Under 12

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPiccole campionesse crescono al Ct Sandel, non nuovo a proporre giovani tennisti e tenniste di grande prospettiva e sui quali punta la FITP. L’ultimo nome è quello della giovanissima(3.4,2013) che è stataal12 femminile in programma dal 15 al 19 ottobre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. In quella sede la promettente tennista tesserata con il sodalizio sannita avrà modo di confrontarsi con le 2013 più forti d’Italia e vivere una esperienza importante che le sarà di grande aiuto per il suo futuro nel mondo del tennis.