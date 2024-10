Corona a processo per il falso flirt tra Giorgia Meloni e il deputato di Fdi Messina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fabrizio Corona andrà a processo insieme al giornalista Luca Arnaù per diffamazione aggravata, per avere accostato la premier Giorgia Meloni al deputato catanese di Fratelli d'Italia Manlio Messina, scrivendo falsamente che i due avevano una relazione sentimentale sul sito Dillingernews.it Cataniatoday.it - Corona a processo per il falso flirt tra Giorgia Meloni e il deputato di Fdi Messina Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fabrizioandrà ainsieme al giornalista Luca Arnaù per diffamazione aggravata, per avere accostato la premieralcatanese di Fratelli d'Italia Manlio, scrivendo falsamente che i due avevano una relazione sentimentale sul sito Dillingernews.it

