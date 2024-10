Congresso sulla famiglia, Ecr dà appuntamento a Dubrovnik: “Difendiamo il futuro dell’Europa” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Contrastare il declino della natalità e riflettere su forme concrete di sostegno alla famiglia, considerata il “nucleo fondamentale” della società e il “perno” per un suo “sviluppo prospero“. Questo è l’obiettivo del Congresso organizzato dal partito dei conservatori Ecr, presieduto da Giorgia Meloni, che si terrà a Dubrovnik, in Croazia, dal 18 al 20 ottobre. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 300 conservatori da tutta Europa, con la presenza di esponenti di spicco provenienti da diverse famiglie politiche. Una kermesse internazionale: 30 speaker da 22 Paesi Durante la conferenza stampa, l’onorevole Antonio Giordano, segretario generale di Ecr, ha delineato il vasto respiro internazionale dell’evento: «Oltre 30 speaker prenderanno la parola e saranno presenti rappresentanti provenienti da 22 Paesi, tra cui Stati Uniti, Irlanda, Venezuela, Islanda, Finlandia e Portogallo». Secoloditalia.it - Congresso sulla famiglia, Ecr dà appuntamento a Dubrovnik: “Difendiamo il futuro dell’Europa” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Contrastare il declino della natalità e riflettere su forme concrete di sostegno alla, considerata il “nucleo fondamentale” della società e il “perno” per un suo “sviluppo prospero“. Questo è l’obiettivo delorganizzato dal partito dei conservatori Ecr, presieduto da Giorgia Meloni, che si terrà a, in Croazia, dal 18 al 20 ottobre. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 300 conservatori da tutta Europa, con la presenza di esponenti di spicco provenienti da diverse famiglie politiche. Una kermesse internazionale: 30 speaker da 22 Paesi Durante la conferenza stampa, l’onorevole Antonio Giordano, segretario generale di Ecr, ha delineato il vasto respiro internazionale dell’evento: «Oltre 30 speaker prenderanno la parola e saranno presenti rappresentanti provenienti da 22 Paesi, tra cui Stati Uniti, Irlanda, Venezuela, Islanda, Finlandia e Portogallo».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanchez interviene al congresso spagnolo e accusa Meloni : “Vuole togliere ai migranti anche la possibilità di parlare con la propria famiglia” - Poiché, ha sottolineato il leader socialista, “nell’ultimo anno e mezzo sono entrate in Italia 156mila persone in situazione irregolare, ovvero quasi il triplo di quelle arrivate in Spagna nello stesso periodo di tempo”. . Lo ha detto oggi il premier spagnolo Pedro Sanchez nel dibattito alla Camera sulla politica migratoria, rivolgendosi ai deputati del Partito Popolare. (Ilfattoquotidiano.it)

Ecr - Giordano presenta il Congresso europeo sulla Famiglia : “È al centro dei nostri valori - facciamo rete per affrontare le nuove sfide” - Il contributo ammonta a 270 euro, con condizioni ancora più vantaggiose per giovani e bambini, e include il viaggio aereo, la sistemazione in albergo e la partecipazione alle attività culturali e di networking. “La missione del Partito Ecr è quella di rafforzare i legami tra conservatori in tutta Europa, promuovendo valori che pongono al centro la famiglia, il cuore pulsante delle nostre ... (Secoloditalia.it)

Ecr party - congresso in Croazia dal 18 al 20 ottobre sui grandi temi della famiglia e dei valori nazionali - Confrontando i diversi sistemi educativi europei, potremo comprendere quali sono i punti di forza e cosa, invece, deve essere necessariamente cambiato. Questa volta sarà la Croazia, con Dubrovnik, la sede dell’incontro dedicato ai temi della famiglia e che si terrà dal 18 al 20 ottobre prossimi. LEGGI ANCHE Piano Mattei, Alleanza atlantica e Mediterraneo: al via la quattro giorni di Ecr in ... (Secoloditalia.it)