CM com – Milan comunicazioni e retroscena sul caso contratto di Theo Hernández|Primapagina

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alta tensione. Ilè arrabbiato per il comportamento tenuto da diversi giocatori nella partita persa contro la Fiorentina. Nel mirino della dirigenza è finito sopratuttoHernandez: il francese, espulso dopo il fischio finale per proteste e fermato per due giornate dal Giudice Sportivo, sarà punito con una multa salata. Il classe '97 ha iniziato questa stagione con un sentimento diverso rispetto alle prime quattro in rossonero per motivi legati al mercato (ma non solo) e determinati comportamenti possono essere influenzati anche da questa situazione. Sicuramente più distaccato e deluso per una visione abbastanza diversa rispetto a quella della dirigenza.