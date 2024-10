Civitanova, summit in questura sulla movida: più controlli notturni dei vigili urbani, commercianti di corso Dalmazia pronti a ingaggiare vigilantes (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Civitanova summit ieri mattina, in questura tra forze di polizia e gestori dei locali notturni civitanovesi. Al tavolo non era stata convocata l?amministrazione comunale, trattandosi di un Corriereadriatico.it - Civitanova, summit in questura sulla movida: più controlli notturni dei vigili urbani, commercianti di corso Dalmazia pronti a ingaggiare vigilantes Leggi tutta la notizia su Corriereadriatico.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ieri mattina, intra forze di polizia e gestori dei localicivitanovesi. Al tavolo non era stata convocata l?amministrazione comunale, trattandosi di un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Movida molesta a Civitanova - il summit in questura : incontro con i titolari delle tre discoteche - Angelini spiega poi che sul tavolo del confronto c’è stato anche il problema degli adolescenti esposti ai rischi della mala movida, in una Civitanova in cui questa estate due minorenni sono state violentate dopo serate trascorse nelle discoteche del lungomare. Nel confronto si è parlato anche della figura dello street tutor “una referente per la sicurezza – chiarisce Angelini –, una figura che ... (Ilrestodelcarlino.it)