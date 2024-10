Cina: mercato immobiliare in ripresa grazie a misure di incentivazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – Mentre gli amici di Niu Motian gustavano piatti gourmet e sfoggiavano i loro nuovi abiti durante le vacanze per la Giornata nazionale, l’impiegata di Pechino era impegnata a fare le sue ricerche prima di acquistare qualcosa di molto piu’ prezioso. “Credo che sia giunto il momento di possedere una casa”, ha affermato Niu, che, nonostante abbia visitato appartamenti fin dall’anno scorso, e’ rimasta indecisa fino a pochi giorni prima della settimana di vacanza che si e’ conclusa lunedi’. Nel mirino della trentenne c’era un nuovo complesso residenziale situato fuori dalla quarta circonvallazione, nel sud di Pechino. Un agente immobiliare le ha riferito che piu’ di 10 appartamenti del progetto erano stati venduti solo il primo ottobre. Romadailynews.it - Cina: mercato immobiliare in ripresa grazie a misure di incentivazione Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pechino, 09 ott – (Xinhua) – Mentre gli amici di Niu Motian gustavano piatti gourmet e sfoggiavano i loro nuovi abiti durante le vacanze per la Giornata nazionale, l’impiegata di Pechino era impegnata a fare le sue ricerche prima di acquistare qualcosa di molto piu’ prezioso. “Credo che sia giunto il momento di possedere una casa”, ha affermato Niu, che, nonostante abbia visitato appartamenti fin dall’anno scorso, e’ rimasta indecisa fino a pochi giorni prima della settimana di vacanza che si e’ conclusa lunedi’. Nel mirino della trentenne c’era un nuovo complesso residenziale situato fuori dalla quarta circonvallazione, nel sud di Pechino. Un agentele ha riferito che piu’ di 10 appartamenti del progetto erano stati venduti solo il primo ottobre.

