Chiusura temporanea per laboratori e centri prelievo della Asl di Pescara

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)- Il 10 ottobre,di analisi eresteranno chiusi per aggiornamenti informatici e coincideranno con la festività di San Cetteo. Il 10 ottobre, idi analisi e ididi tutta la Asl disaranno chiusi per un'intera giornata. Questo intervento è necessario per effettuare un aggiornamento del sistema di informatizzazione digitale. Le chiusure riguarderanno non solo gli ospedali di, Penne e Popoli, ma anche idistribuiti nei vari distrettiAsl. L’Asl ha emesso una comunicazione ufficiale per informare i cittadini riguardo a questo stop temporaneo. Questasi sovrappone alle interruzioni ordinarie dei servizi già programmate per celebrare la festa di San Cetteo, il Santo patrono di