Castel Romano: domenica Fashion Festival e Ruota Panoramica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una grande Ruota Panoramica sorprenderà i visitatori di Castel Romano Designer Outlet che domenica 13 ottobre parteciperanno al Fashion Festival, uno dei momenti più attesi dell’anno del centro McArthurGlen della Capitale. Con un’altezza di 40 metri e 24 cabine da 6 persone ciascuna, la Ruota Panoramica sarà posizionata nell’area del parcheggio privato del Centro fino al 31 gennaio e permetterà a grandi e bambini di godersi il panorama fino al mare e la Natura mediterranea della nuova Oasi Affiliata WWF di Castel Romano, con tour della durata di 10 minuti. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una grandesorprenderà i visitatori diDesigner Outlet che13 ottobre parteciperanno al, uno dei momenti più attesi dell’anno del centro McArthurGlen della Capitale. Con un’altezza di 40 metri e 24 cabine da 6 persone ciascuna, lasarà posizionata nell’area del parcheggio privato del Centro fino al 31 gennaio e permetterà a grandi e bambini di godersi il panorama fino al mare e la Natura mediterranea della nuova Oasi Affiliata WWF di, con tour della durata di 10 minuti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Castel Romano : domenica Fashion Festival e Ruota Panoramica - Per tutti i bambini Baby Dance, Truccabimbi, caramelle e palloncini. it/castelromano Castel Romano Designer Outlet – Via Pontina, uscita Castel Romano, Roma Orario domenica 13 ottobre: 9. Raggiungere Castel Romano domenica 13 ottobre sarà ancora più facile, per l’occasione la navetta da Eur Fermi (Viale America) sarà gratuita per tutti gli iscritti al McArthurGlen Club. (Romadailynews.it)

Le strade del vino a Castel Romano - . . Dal 27 al 29 settembre e dal 4 al 6 ottobre, dalle 17 alle 20. Con le prime giornate d’autunno, torna a Castel Romano Designer Outlet, "La Strada del vino", il wine&food festival giunto alla sua quarta edizione: sono stati oltre quattromila i calici distribuiti nei tre appuntamenti precedenti. (Romatoday.it)

La Strada del Vino - dal 27 al 29 settembre la degustazione a Castel Romano Designer Outlet - mcarthurglen. 00, Il Centro McArthurGlen della Capitale accoglie il suo pubblico in piazza del Foro Romano (più nota come piazza del Dinosauro) per un itinerario di degustazioni gratuite, in collaborazione con 30 etichette prestigiose di La Strada del Vino di Latina, punto di riferimento delle migliori cantine del Lazio meridionale, e con Vini d’Abbazia, manifestazione che mette in rete i ... (Ilfaroonline.it)