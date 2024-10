Lanazione.it - Cantone: “Non c’è un allarme Fentanyl”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Perugia, 9 ottobre 2024 – Nessun(sostana nota come “la droga degli zombie”) emerge dalle indagini “a 360 gradi” da parte della Polizia: “Il casonon esiste. Le indagini evidenziano che non sono state trovate dosi con questa sostanza”: lo ha detto il procuratore di Perugia, Raffaele, illustrando l'esito di un'indagine della squadra mobile avviata in seguito al rinvenimento ad aprile di una dose di eroina che era stato ipotizzato fosse stata tagliata con l'oppioide. “Non c'è unné a Perugia né in Italia”, ha ribadito il magistrato. “Abbiamo fatto verificare tutte le dosi sequestrate in precedenza - ha detto- un'attività a 360 gradi”. A ribadire il concetto è il direttore del Servizio centrale operativo della polizia di Stato, Vincenzo Nicolì: “In Italia al momento non c'è una diffusione di