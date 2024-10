Calciomercato com – Milan chi gioca al posto di Theo Hernandez contro l’Udinese|Serie A

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 18:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri sono state confermate in foto,è stato infatti squalificato per due giornate. Queste la motivazione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea: “Due giornate di squalifica aper avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”. DANNO E MULTA – Anche in una serata storta ed emotivamente complicata da untore esperto e insignito della fascia di capitano comeci si aspetta un comportamento totalmente diverso . Il terzino francese recherà un danno tecnico decisamente importante alla squadra anche perché in rosa non ci sono alternative vicine al suo livello.