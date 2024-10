"Brutta, squallido". Fornero al veleno, bordate e insulti su Lega e Salvini | Video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Elsa Fornero di Matteo Salvini non va bene nulla. Sì perché anche se il leader leghista non parla della sua riforma, ecco che l'economista si infiamma. Accade a DiMartedì, dove l'ex ministro viene incalzato da Giovanni Floris. Davanti a lei, a tutto schermo, un elenco dal titolo: "Salvini-Fornero: dal tormentone al silenzio". Il riferimento è a Salvini che dal 2020 al 2023 a Pontida ha attaccato la riforma per poi, nel 2024, non citarla mai. Quanto basta a scatenare, nuovamente, Fornero: "Salvini non nomina più la mia riforma? Uno può pensare due cose la prima, che anche lui è invecchiato e si dimentica le cose oppure, è la seconda opzione, che le cose sono serie e non bastino le battute". Per l'ex ministro il segretario leghista dovrebbe "prendere sul serio il suo ministro dell'Economia, anche nel prato di Pontida di fronte a quelli che inneggiano i generali". Liberoquotidiano.it - "Brutta, squallido". Fornero al veleno, bordate e insulti su Lega e Salvini | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Elsadi Matteonon va bene nulla. Sì perché anche se il leader leghista non parla della sua riforma, ecco che l'economista si infiamma. Accade a DiMartedì, dove l'ex ministro viene incalzato da Giovanni Floris. Davanti a lei, a tutto schermo, un elenco dal titolo: ": dal tormentone al silenzio". Il riferimento è ache dal 2020 al 2023 a Pontida ha attaccato la riforma per poi, nel 2024, non citarla mai. Quanto basta a scatenare, nuovamente,: "non nomina più la mia riforma? Uno può pensare due cose la prima, che anche lui è invecchiato e si dimentica le cose oppure, è la seconda opzione, che le cose sono serie e non bastino le battute". Per l'ex ministro il segretario leghista dovrebbe "prendere sul serio il suo ministro dell'Economia, anche nel prato di Pontida di fronte a quelli che inneggiano i generali".

