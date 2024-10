Borsa | Milano chiude in rialzo +059%

Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,59% (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo. L'indice Ftse mib ha guadagnato lo 0,59% a 33.933 punti. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,59% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Piazza Affari ha chiuso la seduta in. L'indice Ftse mib ha guadagnato lo 0,59% a 33.933 punti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - Ftse Mib +0 - 66% - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,66% a 33.814 punti. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa apre in rialzo - ottimismo per crescita economica - Tra gli investitori c'è un clima positivo sulla crescita, dopo i dati americani sul mercato del lavoro e gli stimoli in Cina per far ripartire l'economia. Le Borse europee avviano la settimana in terreno positivo. Restano le preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente. . Avvio in rialzo per Parigi (+0,41%), Londra (+0,28%) e Francoforte (+0,15%). (Quotidiano.net)