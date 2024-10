Basket, Eurolega 2024/2025: successi per Monaco e Stella Rossa nella seconda giornata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è aperto con due vittorie casalinghe il secondo turno della regular season dell’Eurolega 2024/2025 di Basket. Presso la Salle Gaston Medecin, Monaco ha superato in rimonta il Maccabi Tel Aviv, imponendosi con il punteggio di 85-79 – dopo esser andati all’intervallo sul -5 e con un massimo svantaggio di -10 – nel segno di James e Okobo (19 punti per entrambi). Secondo successo per il club del Principato; prima sconfitta invece per gli ospiti. RISULTATI E CLASSIFICA AGgiornata 78-71 lo score del match della Beogradska arena, in cui la Stella Rossa di Belgrado ha regolato il Baskonia, costruendosi un buon vantaggio parziale dopo parziale e difendendolo fino alla fine. Canaan e Moneke migliori realizzatori della serata, entrambi con 19 punti a referto. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è aperto con due vittorie casalinghe il secondo turno della regular season dell’di. Presso la Salle Gaston Medecin,ha superato in rimonta il Maccabi Tel Aviv, imponendosi con il punteggio di 85-79 – dopo esser andati all’intervallo sul -5 e con un massimo svantaggio di -10 – nel segno di James e Okobo (19 punti per entrambi). Secondo successo per il club del Principato; prima sconfitta invece per gli ospiti. RISULTATI E CLASSIFICA AG78-71 lo score del match della Beogradska arena, in cui ladi Belgrado ha regolato il Baskonia, costruendosi un buon vantaggio parziale dopo parziale e difendendolo fino alla fine. Canaan e Moneke migliori realizzatori della serata, entrambi con 19 punti a referto.

