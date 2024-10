Basket, coppe europee: una incerottata Venezia cade con Bourg (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – Gettare il cuore oltre l’ostacolo non è bastato all’Umana Reyer Venezia che, perdendo 88-66 tra le mura amiche del Taliercio contro i francesi del JL Bourg en Bresse, ha rimediato la seconda sconfitta nei primi tre incontri stagionali di Eurocup. La formazione di coach Neven Spahija, arrivata all’appuntamento decimata dalle pesanti assenze Ennis, Munford, Parks e Tessotori, ha cercato con grande coraggio di tenere il passo di Bourg riuscendoci per tutto il primo tempo, ma poi ha esaurito la benzina nel serbatoio e nel terzo quarto ha incassato un pesante 32-17 che ha lanciato i transalpini verso la vittoria: a trascinare la formazione ospite è stato Kevon Kokila che ha chiuso a quota 15 punti. Sul fronte Reyer, a cercare di fare pentole e coperchi è stato Mfiondu Kabengele, il quale ha portato a casa un bottino personale di 19 punti conditi da 15 rimbalzi. Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: una incerottata Venezia cade con Bourg Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – Gettare il cuore oltre l’ostacolo non è bastato all’Umana Reyerche, perdendo 88-66 tra le mura amiche del Taliercio contro i francesi del JLen Bresse, ha rimediato la seconda sconfitta nei primi tre incontri stagionali di Eurocup. La formazione di coach Neven Spahija, arrivata all’appuntamento decimata dalle pesanti assenze Ennis, Munford, Parks e Tessotori, ha cercato con grande coraggio di tenere il passo diriuscendoci per tutto il primo tempo, ma poi ha esaurito la benzina nel serbatoio e nel terzo quarto ha incassato un pesante 32-17 che ha lanciato i transalpini verso la vittoria: a trascinare la formazione ospite è stato Kevon Kokila che ha chiuso a quota 15 punti. Sul fronte Reyer, a cercare di fare pentole e coperchi è stato Mfiondu Kabengele, il quale ha portato a casa un bottino personale di 19 punti conditi da 15 rimbalzi.

