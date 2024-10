Auto travolta da un treno: salvi i passeggeri, muore il cane (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri sera a Villa di Tirano, un’Auto è stata travolta da un treno in transito, in un incidente che ha provocato la morte di un cane lasciato nell’abitacolo. I due occupanti, una donna del 1977 e un uomo del 1982, sono riusciti a scendere dall’Auto prima dello schianto, ma non hanno potuto evitare di abbandonare il loro cane per la fretta. Tentativo disperato di fermare il treno L’Auto, una Kia Rio rossa, è stata colpita dal convoglio e trascinata per centinaia di metri lungo i binari. Nonostante i tentativi della donna di segnalare al macchinista il pericolo, sbracciandosi per far rallentare il treno partito da Tirano, l’impatto non è stato evitato. Cause dell’incidente ancora da chiarire Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Thesocialpost.it - Auto travolta da un treno: salvi i passeggeri, muore il cane Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri sera a Villa di Tirano, un’è statada unin transito, in un incidente che ha provocato la morte di unlasciato nell’abitacolo. I due occupanti, una donna del 1977 e un uomo del 1982, sono riusciti a scendere dall’prima dello schianto, ma non hanno potuto evitare di abbandonare il loroper la fretta. Tentativo disperato di fermare ilL’, una Kia Rio rossa, è stata colpita dal convoglio e trascinata per centinaia di metri lungo i binari. Nonostante i tentativi della donna di segnalare al macchinista il pericolo, sbracciandosi per far rallentare ilpartito da Tirano, l’impatto non è stato evitato. Cause dell’incidente ancora da chiarire Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

