Ilfattoquotidiano.it - Appello dell’Interpol per identificare 46 donne trovate morte: quattro casi insoluti in Italia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quando il corpo è stato trovato nel fiume Po, avvolto in tre sacchi di plastica neri, la donna aveva tra i 2o e i 30 anni. Era alta 1.65, bionda e, con ogni probabilità, di carnagione bianca. Segni particolari: due tatuaggi, uno scorpione e una pantera. Le cronache locali ne hanno parlato appena e dal 25 maggio 2009, giorno del ritrovamento a Carbonara di Po (Mantova), nessuno è mai riuscito a darle un nome e un cognome. Quella che ormai è conosciuta come “la donna con i tatoo” è solo una delle 46 vittimein circostanze sospette in sei Paesi Europei e che da anni non si riescono a. Ora l’Interpol ha deciso di lanciare uninternazionale: “Vogliamo dare risposte alle famiglie e rendere giustizia alle vittime”, ha dichiarato il segretario generale Jürgen Stock. Ma non possiamo farlo da soli. Ecco perché stiamo chiedendo al pubblico di unirsi a noi.